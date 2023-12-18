Рынок автомобилей с пробегом снизился впервые в 2023 году

По итогам ноября нынешнего года жители нашей страны приобрели чуть более 458 тысяч подержанных легковых машин – на 0,5% меньше, чем в том же месяце 2022-го. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», российский вторичный рынок продемонстрировал отрицательную динамику впервые в 2023 году.

Напомним, что в последний раз падение в годовом сравнении на рынке автомобилей с пробегом наблюдалось в декабре 2022-го, а затем (с января по октябрь 2023-го) здесь фиксировался рост. Более того, с мая по август объемы вторичного рынка по отношению к предыдущему месяцу увеличивались. Как раз в последний месяц лета они вышли на пик (551,3 тыс. шт.), а уже с осени пошли на убыль.

Таким образом, ноябрьский показатель уступает не только октябрьскому (489,1 тыс. шт.), но и оказывается хуже, чем год назад (в ноябре 2022-го – 460,3 тыс. шт.). При этом в нынешнем году б/у машин меньше, чем в ноябре, было куплено только в январе и феврале (менее 400 тысяч за каждый месяц).

Что касается итогов 11 месяцев 2023 года, то за этот период россияне купили 5,27 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем в январе – ноябре прошлого года.

О том, какие марки и модели оказались самыми популярными на вторичном рынке как в ноябре, так и с начала года, вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ