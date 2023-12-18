Haval рассказал о перспективах российского производства кроссовера М6

На заводе Haval в Тульской области ведется тестовая сборка кроссовера Haval М6, и о старте серийного производства этой модели говорить преждевременно. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что в случае старта серийного производства и начала продаж локализованных автомобилей Haval М6 компания выпустит официальную коммуникацию.

На сегодняшний день завод Haval в Тульской области выпускает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9.

Напомним, продажи нового среднеразмерного кроссовера Haval M6 стартовали на российском рынке в июле 2023 года. Стоимость автомобиля с механической коробкой передач составит 2 млн 179 тыс. рублей, с роботизированной трансмиссией – 2 млн 299 тыс. рублей. Переднеприводный кроссовер оснащается безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. (202 Нм).

Внешний вид Haval M6 отличают плавные линии кузова вместе с рельефной формой багажника. Автомобиль получил оригинальную решетку радиатора, полностью светодиодную оптику и горизонтальные задние фары, а также 17-дюймовые диски. Объем багажного отсека составляет 808 л (при сложенном втором ряде – 1550 л).

В пакет электронных ассистентов вождения входят камера заднего вида со статической разметкой, круиз-контроль, система помощи при торможении (BAS – Brake Assist System), электронная система контроля устойчивости автомобиля (ESP – Electronic Stability Program), система помощи при экстренном торможении, ассистент помощи при подъеме в гору и при спуске (HSA – Hill Start Assist, DHA – Down Hill Assist) и др.

Оснащение Haval M6 также включает климат-контроль, широкий спектр регулировок сиденья водителя и руля (по высоте и вылету), кнопку запуска двигателя без ключа зажигания, 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей, звуковую систему с четырьмя динамиками, USB-порты, кронштейны Isofix для удобного крепления детского кресла и др.

Новый кроссовер прошел зимнюю адаптацию и готов к российским условиям эксплуатации: основные элементы кузова и колесные арки покрыты специальной антикоррозийной мастикой, а передние сидения оборудованы функцией обогрева.

Фото: Haval