Great Wall рассказал о новинках для России в 2024 году

В 2024 году планируется расширить модельные ряды брендов Great Wall Motor в России как специальными версиями уже доступных на рынке автомобилей, так и новинками, ранее не представленными в нашей стране. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

«Одной из первых премьер станет статусный 295-сильный кроссовер WEY 05 – первый автомобиль WEY на российском рынке и первый гибридный автомобиль концерна GWM в России. О других новинках будет объявлено ближе к старту продаж», – рассказали в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус». Там добавили, что концерн Great Wall Motor представлен в России оптимальной линейкой автомобилей, и планов по оптимизации модельного ряда в сторону сокращения в настоящий момент нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2023 года китайский автоконцерн Great Wall Motor вывел на российский рынок бренда ORA, который на старте продаж представлен двумя версиями: классической ORA 03 и спортивной ORA 03 GT.

Фото: Great Wall Motor