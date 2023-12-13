В России начнутся продажи автомобилей BYD

Компания «Аарон Авто» займется поставками автомобилей BYD на российский рынок. Как рассказал порталу «Китайские автомобили» директор направления внешнеэкономической деятельности «Аарон Авто» Вадим Смирнов, машины будут поставляться напрямую с завода, хотя речь не идет о выполнении функции официального представительства. Тем не менее, по его словам, все диагностическое оборудование и техническая документация получена от BYD, так что с обслуживанием автомобилей проблем не возникнет. На старте продаж компания предложит 5 моделей BYD, в числе которых Tang, Qin Plus, Song Pro, Yuan Plus и Han. При этом кроссовер Tang и седан Han доступны как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте.

Самым дешевым в линейке станет седан BYD Qin Plus DM-i образца 2021 года – его стоимость составит от 3 млн 355 тыс. рублей до 3 млн 365 тыс. рублей. Модель оснащена гибридной силовой установкой, в основе которой находится 1,5-литровый атмосферный двигатель BYD472QA, развивающий 110 л.с. и 135 Нм крутящего момента. В связке с ним работает электромотор мощностью 180 или 197 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает от 7,9 до 7,3 сек. в зависимости от версии. Также для автомобиля предлагаются батареи емкостью 8,32 или 18,32 кВт-ч. Запас хода на электричестве варьируется от 55 до 120 км на одной зарядке.

Немного дороже окажется электрический кроссовер BYD Yuan Plus, который дебютировал в 2022 году, а на экспортных рынках активно продается под названием Atto 3. Стоимость модели составляет от 3 млн 550 тыс. рублей до 3 млн 705 тыс. рублей. Автомобиль оснащается одним электромотором на передней оси. Его мощность составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгон до первых 100 км/ч занимает 7,3 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор предоставляются батареи емкостью 49,92 или 60,48 кВт-ч. Запас хода варьируется от 430 до 510 км на одной зарядке.

Кроссовер BYD Song Pro DM-i выступит промежуточной моделью. Автомобиль появился еще в 2019 году, а в 2023-м получил фейслифтинговую версию. Цены на модель – от 3 млн 625 тыс. рублей до 3 млн 770 тыс. рублей. Кроссовер оснащается гибридной силовой установкой. В ее основе 1,5-литровый атмосферный двигатель BYD472QA мощностью 110 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Ему ассистирует 197-сильный электромотор. Разгон до первой «сотни» занимает 8,3 сек. Максимальная скорость – 170 км/ч. На выбор предоставляется батарея емкостью 12,9 и 18,3 кВт-ч. Запас хода варьируется от 71 до 110 км на одной зарядке.

Флагманским седаном станет BYD Han, который доступен в двух версиях: гибридной DM-p (7 млн рублей) и электрической EV (от 6 млн 277 тыс. рублей до 6 млн 500 тыс. рублей). Модель производится с 2020 года, однако бензин-электрическая комплектация DM-p появилась относительно недавно – в 2022-м. Она оснащается 1,5-литровым турбомотором BYD476ZQC мощностью 139 л.с. и 231 Нм крутящего момента. Вместе с ДВС работают два электродвигателя с суммарной отдачей в 490 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает всего 3,7 сек., а максимальная скорость ограничена на отметке в 185 км/ч. Благодаря батарее емкостью 36 кВт-ч седан способен преодолевать до 200 км на одной зарядке.

BYD Han EV оснащен одним или двумя электромоторами мощностью от 204 до 517 л.с., а крутящий момент – от 310 до 700 Нм. Разгон до первых 100 км/ч занимает от 7,9 до 3,9 сек. Максимальная скорость в любом случае будет ограничена на отметке 185 км/ч. На выбор доступно 4 батареи емкостью 60,48 – 85,4 кВт-ч. Запас хода варьируется от 506 до 715 км на одной зарядке.

Самой дорогой моделью BYD станет кроссовер Tang, при этом он же является и самым старым в линейке, так как производится с 2018 года. Как и седан Han, кроссовер представлен в гибридном (от 7 млн 070 тыс. рублей до 7 млн 390 тыс. рублей) и электрическом исполнении (6 млн 990 тыс. рублей). В первом случае силовая установка аналогична BYD Han DM-p и состоит из 1,5-литрового турбомотора BYD476ZQC и двух электромоторов. Разгон до первой «сотни» занимает 4,3 сек., а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Батарея емкостью 45,8 кВт-ч позволяет преодолевать 215 км на одной зарядке.

Электрический BYD Tang EV оснащен одним или двумя электродвигателями мощностью от 228 до 517 л.с., а крутящий момент от 350 до 700 Нм. На выбор в Китае предлагаются две батареи – на 90,3 или 108,8 кВт-ч. Запас хода варьируется от 600 до 730 км на одной зарядке.

Как отметили в «Аарон Авто», русификация мультимедийных систем автомобилей BYD находится в процессе разработки, а уже в январе – феврале 2024 года появится на товарных машинах. При этом гарантия на автомобили составит 2 года или 100 тыс. км пробега. На первом этапе модели BYD можно будет купить только в Москве, однако в 2024 году компания планирует развивать дилерскую сеть в других городах России.

Фото: «Аарон Авто»