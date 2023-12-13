В России начнутся продажи автомобилей BYD | АВТОСТАТ

В России начнутся продажи автомобилей BYD

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В России начнутся продажи автомобилей BYD

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Компания «Аарон Авто» займется поставками автомобилей BYD на российский рынок. Как рассказал порталу «Китайские автомобили» директор направления внешнеэкономической деятельности «Аарон Авто» Вадим Смирнов, машины будут поставляться напрямую с завода, хотя речь не идет о выполнении функции официального представительства. Тем не менее, по его словам, все диагностическое оборудование и техническая документация получена от BYD, так что с обслуживанием автомобилей проблем не возникнет. На старте продаж компания предложит 5 моделей BYD, в числе которых Tang, Qin Plus, Song Pro, Yuan Plus и Han. При этом кроссовер Tang и седан Han доступны как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте.

Самым дешевым в линейке станет седан BYD Qin Plus DM-i образца 2021 года – его стоимость составит от 3 млн 355 тыс. рублей до 3 млн 365 тыс. рублей. Модель оснащена гибридной силовой установкой, в основе которой находится 1,5-литровый атмосферный двигатель BYD472QA, развивающий 110 л.с. и 135 Нм крутящего момента. В связке с ним работает электромотор мощностью 180 или 197 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает от 7,9 до 7,3 сек. в зависимости от версии. Также для автомобиля предлагаются батареи емкостью 8,32 или 18,32 кВт-ч. Запас хода на электричестве варьируется от 55 до 120 км на одной зарядке.

Немного дороже окажется электрический кроссовер BYD Yuan Plus, который дебютировал в 2022 году, а на экспортных рынках активно продается под названием Atto 3. Стоимость модели составляет от 3 млн 550 тыс. рублей до 3 млн 705 тыс. рублей. Автомобиль оснащается одним электромотором на передней оси. Его мощность составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгон до первых 100 км/ч занимает 7,3 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор предоставляются батареи емкостью 49,92 или 60,48 кВт-ч. Запас хода варьируется от 430 до 510 км на одной зарядке.

Кроссовер BYD Song Pro DM-i выступит промежуточной моделью. Автомобиль появился еще в 2019 году, а в 2023-м получил фейслифтинговую версию. Цены на модель – от 3 млн 625 тыс. рублей до 3 млн 770 тыс. рублей. Кроссовер оснащается гибридной силовой установкой. В ее основе 1,5-литровый атмосферный двигатель BYD472QA мощностью 110 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Ему ассистирует 197-сильный электромотор. Разгон до первой «сотни» занимает 8,3 сек. Максимальная скорость – 170 км/ч. На выбор предоставляется батарея емкостью 12,9 и 18,3 кВт-ч. Запас хода варьируется от 71 до 110 км на одной зарядке.

Флагманским седаном станет BYD Han, который доступен в двух версиях: гибридной DM-p (7 млн рублей) и электрической EV (от 6 млн 277 тыс. рублей до 6 млн 500 тыс. рублей). Модель производится с 2020 года, однако бензин-электрическая комплектация DM-p появилась относительно недавно – в 2022-м. Она оснащается 1,5-литровым турбомотором BYD476ZQC мощностью 139 л.с. и 231 Нм крутящего момента. Вместе с ДВС работают два электродвигателя с суммарной отдачей в 490 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает всего 3,7 сек., а максимальная скорость ограничена на отметке в 185 км/ч. Благодаря батарее емкостью 36 кВт-ч седан способен преодолевать до 200 км на одной зарядке.

BYD Han EV оснащен одним или двумя электромоторами мощностью от 204 до 517 л.с., а крутящий момент – от 310 до 700 Нм. Разгон до первых 100 км/ч занимает от 7,9 до 3,9 сек. Максимальная скорость в любом случае будет ограничена на отметке 185 км/ч. На выбор доступно 4 батареи емкостью 60,48 – 85,4 кВт-ч. Запас хода варьируется от 506 до 715 км на одной зарядке.

Самой дорогой моделью BYD станет кроссовер Tang, при этом он же является и самым старым в линейке, так как производится с 2018 года. Как и седан Han, кроссовер представлен в гибридном (от 7 млн 070 тыс. рублей до 7 млн 390 тыс. рублей) и электрическом исполнении (6 млн 990 тыс. рублей). В первом случае силовая установка аналогична BYD Han DM-p и состоит из 1,5-литрового турбомотора BYD476ZQC и двух электромоторов. Разгон до первой «сотни» занимает 4,3 сек., а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Батарея емкостью 45,8 кВт-ч позволяет преодолевать 215 км на одной зарядке.

Электрический BYD Tang EV оснащен одним или двумя электродвигателями мощностью от 228 до 517 л.с., а крутящий момент от 350 до 700 Нм. На выбор в Китае предлагаются две батареи – на 90,3 или 108,8 кВт-ч. Запас хода варьируется от 600 до 730 км на одной зарядке.

Как отметили в «Аарон Авто», русификация мультимедийных систем автомобилей BYD находится в процессе разработки, а уже в январе – феврале 2024 года появится на товарных машинах. При этом гарантия на автомобили составит 2 года или 100 тыс. км пробега. На первом этапе модели BYD можно будет купить только в Москве, однако в 2024 году компания планирует развивать дилерскую сеть в других городах России.

Фото: «Аарон Авто»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкигибридыэлектромобиликитайские автомобилиbyd

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