Китай в ноябре занял более трети мирового авторынка

Мировой авторынок в ноябре увеличился на 14,3% до 8 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 11 месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 81 млн 666 тыс. единиц (+11%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре остается Китай с рекордным показателем в 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). Как отмечается, продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране впервые превысили 1-милионную отметку, составив 1 млн 030 тыс. единиц. В целом основным локомотивом спроса стали агрессивные скидки от автопроизводителей и дилеров, однако «ценовые войны» и замедление экономики вызывают беспокойство относительно дальнейших перспектив китайского рынка.

В США было реализовано 1 млн 227 тыс. автомобилей – на 8,9% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в ноябре составили 1 млн 105 тыс. машин (+5,5%).

Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 37,6% до 359,1 тыс. единиц. Эффект «низкой базы» все еще оказывает влияние на динамику рынка в этом регионе, при этом основной вклад в этот рост вносит Россия, где продажи автомобилей выросли более чем в два раза.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 235,4 тыс. автомобилей, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (408,1 тыс. шт., +8,6%), Корею (157,6 тыс. шт., +2,7%) и Канаду (137,7 тыс. шт., +11,8%).

Фото: CAAM