Chery в 2024 году представит в России 7 гибридных и электрических моделей | АВТОСТАТ

Chery в 2024 году представит в России 7 гибридных и электрических моделей

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Chery в 2024 году представит в России 7 гибридных и электрических моделей

Электрокары и гибриды в России
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Компания «Чери Автомобили Рус» приняла решение о представлении на российском рынке суббренда марки Chery, ориентированного на автомобили на альтернативных источниках энергии, под названием Chery Tiggo (ранее анонсированный как Chery NEV).

Так, в 2024 году на российском рынке появится 7 моделей – 4 автомобиля с гибридной силовой установкой и 3 автомобиля на полной электрической тяге, сообщает пресс-службе «Чери Автомобили Рус». Первой моделью представленной под суббрендом Chery Tiggo станет электрический ситикар EQ1, старт продаж которого запланирован на апрель – май 2024 года. Далее с шагом в 15 – 45 дней будут представлены остальные модели, включая электрокроссовер eQ7.

На первом этапе дилерская сеть Chery Tiggo будет состоять из 30 стратегических партнеров, которые приступят к открытию центров в крупных городах России. До конца 2024 года число автосалонов Chery Tiggo планируется увеличить до 70-ти. По прогнозам компании «Чери Автомобили Рус», в 2024 году российский рынок NEV составит 50 тыс. машин, а к 2025 году – достигнет 70 тысяч.

Фото: «Чери Автомобили Рус»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкигибридыэлектромобиликитайские автомобилиchery

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