Стало известно, на сколько подорожали автомобили LADA

14 декабря в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» отдельно была затронута тема подорожания автомобилей. На реплику ведущей о том, что «ценник на продукцию АВТОВАЗа улетел в космос» Президент России ответил, что «не в космос улетел, а процентов на 40%», объяснив это последствиями введенных санкций.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, насколько именно подорожали автомобили LADA с февраля 2022 года. Для этого мы сравнили нынешние цены (декабрь 2023-го) на модели отечественной марки с теми, которые были на тот момент, до введения антироссийских санкций. И вот что у нас получилось.

Так, минимальная стоимость седана LADA Granta с февраля 2022-го стала больше на 17%, а максимальная – на 20%. Лифтбек «Гранта» за это же время прибавил в цене 19 – 21%, а универсал Granta Cross – 30%. Коммерческие версии этого семейства подорожали на 44 – 47%.

Внедорожник LADA Niva Travel за отчетный период стал дороже на 36 – 42%. При этом внедорожник Niva Legend (в том числе и в исполнении Bronto) подорожал на 20 – 38%, а его коммерческие модификации – на 40 – 44%.

Что касается автомобилей флагманского семейства LADA Vesta, то они прибавили в цене еще больше, но тут сказалась и смена поколений. Если минимальная стоимость стандартного седана «Веста» выросла на 44%, то максимальная – на 46%. У кросс-седана эти показатели составили 71% и 54% соответственно. А вот появившиеся недавно в продаже универсалы LADA Vesta SW и SW Cross стали дороже на 39 – 49% и 41 – 56%.

Если рассматривать удорожание в целом по марке LADA, то за эти примерно два года средний результат составил 39%, то есть именно так, как и сказал глава государства.

Примечание: в публикации использованы данные мониторинга сайта «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ