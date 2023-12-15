JAECOO рассказал о новинках для России в 2024 году

Бренд JAECOO, который в сентябре этого года вышел на российский рынок с компактным кроссовером J7, анонсировал появление в нашей стране трех новых моделей в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба марки, в первом квартале 2024 года в продаже появится флагманский кроссовер JAECOO J8, который отличается фирменной системой полного привода. Он получил 2-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с., а также адаптивную подвеску CDC. Интерьер автомобиля выполнен из высококачественных материалов отделки, включая кожу Nappa, а мультимедийно-развлекательный комплекс представлен на интерактивном изогнутом экране диагональю 24,6 дюйма.

Кроме того, в 2024 году на российском рынке появятся подключаемые гибриды (PHEV), построенные на базе кроссоверов J7 и J8 – их выход ожидается во втором и третьем квартале соответственно. Технические характеристики гибридных силовых установок для каждой из моделей будут раскрыты позднее.

Фото: JAECOO