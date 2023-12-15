Электромобили Rising F7 и R7 появились у дилеров

Новые электрические лифтбек бизнес-класса Rising F7 и кросс-купе Rising R7 появились у российских дилеров. Об этом «Российской газете» рассказал директор «Авилон Rising» Константин Галаган.

Лифтбек Rising F7 доступен в двух комплектациях – Performance Comfort и Deluxe – стоимостью 6 млн 780 тыс. рублей за 7 млн 822 тыс. рублей соответственно. Модель имеет следующие габариты: 5 000 мм в длину, 1 953 мм в ширину и 1 494 мм в высоту при колесной базе 3 000 мм. Внешний облик автомобиля отличают динамичный силуэт с тонкой Rising F7 светодиодной оптикой и скользящей линией крыши.

В салоне Rising F7 установлен единый кластер из трех экранов с общей диагональю 43 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный монитор диагональю 8 дюймов. Стоит также отметить акустическую систему Dirac с 16 динамиками, а также комфортные сиденья, которые выделяются самой длинной в классе подушкой.

В движение Rising F7 приводят два электромотора мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. С их помощью он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек. Питает электромобиль тяговая батарея емкостью 90 кВт-ч. Полного заряда аккумулятора ему хватает на 600 км запаса хода.

Кросс-купе Rising R7 предлагается в топовой комплектации Performance Luxury по цене 8,4 млн рублей. Модель имеет следующие габариты: 4 900 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 655 мм в высоту при колесной базе 2 950 мм. Внешний облик автомобиля отличают узнаваемый дизайн светодиодной оптики и крупные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм. Безрамочные двери автомобиля оснащены скрытыми дверными ручками, а дверь водителя опционально оснащается электроприводом.

В салоне Rising F7 расположен единый блок из трех экранов с диагональю 43 дюйма. Они дополнены проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью от компании Huawei. Максимальная диагональ достигает 70 дюймов. Акустическая система включает в себя 14 динамиков BOSE.

Rising R7 доступен в полноприводном исполнении и оснащается двумя двигателями на 544 л.с. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 сек., а его запас хода составляет 606 км. В оснащение модели, помимо прочего, входят система Rising Pilot, система кругового обзора, светодиодная оптика, обогрев передних сидений и 14 динамиков BOSE.

Фото: Rising