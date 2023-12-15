Первые автомобили УАЗ планируют собрать в Чечне в 2024 году

Аргунский завод «Чеченавто» в 2024 году планирует начать выпуск автомобилей УАЗ. Об этом агентству «ТАСС» сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, добавив, что для запуска проекта требуется модернизация предприятия и расширение производственных площадей.

Напомним, проектная мощность завода «Чеченавто» составляет 50 тыс. автомобилей в год. В настоящее время на нем ведется сборка седанов LADA Granta, а также коммерческих автомобилей «ГАЗель Next». По словам Муслима Хучиева, производство автомобилей LADA осуществляется в объеме 10 тыс. штук в год. Согласно достигнутым договоренностям, «ГАЗелей Next» с конвейера предприятия сходит по 100 машин в месяц.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области