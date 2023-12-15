JAC привезет в Россию четыре новинки в 2024 году

Компания JAC Motors в 2024 году планирует вывести на российский рынок четыре новые модели. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе марки, в первом квартале следующего года у российских дилеров появится пикап JAC T9, кроссовер JAC JS6 Hybrid поступит в продажу в третьем квартале, а минивэны JAC M4 и RF8 доберутся до нашей страны во втором и четвертом квартале соответственно. Комплектации этих моделей для российского пока находятся в стадии формирования.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд JAC на российском рынке включает в себя лифтбек J7, среднеразмерный кроссовер JS6 и компактный JS3, пикапы T6 и T8 Pro, а также электромобиль iEV7S.

Фото: JAC