Cadillac рассекретил электрический кроссовер Vistiq

Компания Cadillac показала новый электрический кроссовер Vistiq, который расположится между Lyriq и Escalade IQ. Таким образом, линейка электрических Cadillac увеличится до пяти моделей, и вместе с компактным Optiq и флагманским Celestiq квинтет за два года покроет все премиальные сегменты, пишет портал Motor.ru. Предварительная стоимость новинки 65 тыс. долларов, что эквивалентно 5,8 млн рублей по текущему курсу.

По неофициальной информации, Vistiq получит двухмоторную силовую установку мощностью около 500 л.с. и на одной зарядке сможет проезжать до 480 км. Между тем, Lyriq доступен с задним и полным приводом. В первом случае отдача силовой установки составляет 345 л.с. и 440 Нм крутящего момента, во втором – 507 л.с. и 610 Нм. Кроссовер поддерживает зарядку с мощностью 190 кВт и обещает запас хода до 505 км (для варианта RWD). В свою очередь, внедорожник Escalade IQ располагает отдачей в 761 л.с. и дальностью хода до 725 км.

Что до эпатажного Celestiq, то он имеет двухмоторный полный привод, отдачу около 600 л.с. и 870 Нм крутящего момента и батарею емкостью 111 кВт-ч. Лифтбек будет оснащаться матричными фарами, подруливающей задней осью и автопилотом Ultra Cruise, который покроет 3,2 млн километров дорог США и Канады. Об Optiq официальных данных нет. Но по информации Минпрома Китая, в нем будет не больше 250 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», марка Cadillac вернется на европейский рынок после семи лет отсутствия. Так, премиум-бренд General Motors уже начал принимать заявки на электромобиль Lyriq в Швейцарии. Кроссовер станут поставлять в Европу из США в первой половине 2024 года: вслед за Швейцарией модель станет доступна в Швеции, Франции и еще трех странах. По сути, речь идет о перезапуске марки Cadillac, хотя кроссоверы XT4 из Европы никуда не уходили. Теперь Cadillac намерен сосредоточиться на электромобилях, отказаться от схемы с дилерами и перейти к прямым продажам через интернет. К концу десятилетия в Европе официально предложат целую линейку «батарейных» моделей, то есть можно ожидать дебюта Lyriq, Optiq, Escalade IQ и даже Celestiq. Стоит отметить, что возглавит возвращение Cadillac кроссовер американской сборки, хотя логичнее было бы поставлять более дешевые машины из Китая.

Фото: Cadillac