Калужский завод «АМО» запустил производство грузовиков

Калужский завод «Автомобильное моторное общество» (бывшее предприятие Volvo Trucks) возобновил производство грузовых автомобилей после 1,5-годового простоя. Первыми с конвейера сошли крупнотоннажные грузовики «Урал NEXT», сообщает пресс-служба правительства Калужской области. До конца 2023 года предприятие планирует выпустить 50 машин. Производственный план на 2024 год составляет 2 тыс. грузовиков линейки NEXT. Однако основной продукцией завода станут бескапотные грузовики Chenglong, которые компания будет продвигать под собственной маркой АМО.

Напомним, в ноябре 2023 года Группа компаний «Промышленные инвестиции», которая наряду с автозаводом «Урал» подконтрольна предпринимателю Дмитрию Стрежневу, приобрела бывшее предприятие Volvo Trucks в Калуге. Завод был открыт в январе 2009 года, на нем осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области