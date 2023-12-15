АВТОВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тыс. автомобилей LADA, сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, производственный план на текущий год составляет около 400 тыс. автомобилей, а значит в следующем году объемы выпуска могут вырасти более чем на четверть, пишет агентство «Интерфакс».

По данным АВТОВАЗа, за десять месяцев 2023 года компания произвела 293 тыс. автомобилей. Продажи LADA на российском рынке за тот же период составили почти 283,5 тыс. штук, что практически вдвое превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ определил сроки корпоративных отпусков на 2024 год, которые с учетом плана производства на следующий год и по согласованию с профсоюзным комитетом пройдут в следующие периоды: со 2 по 8 мая и с 29 июля по 18 августа.

Фото: АВТОВАЗ