К концу года у бренда Hongqi будет 20 дилеров в России | АВТОСТАТ

К концу года у бренда Hongqi будет 20 дилеров в России

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Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Премиальный автомобильный бренд Hongqi продолжает развивать свою дилерскую сеть в России. На сегодняшний день она увеличилась до 15 официальных центров и до конца 2023 года будет расширена до 20 автосалонов, сообщает пресс-служба дистрибьютора.

На первом этапе были открыты дилерские центры в столичных городах и наиболее развитых экономически регионах, затем планируется укрепление и расширение присутствия в регионах, где бренд уже представлен. На ближайшем горизонте сеть будет расширена до 30 дилерских центров.

Напомним, премиальный бренд Hongqi вышел на российский рынок в июле 2023 года. На сегодняшний день модельная линейка Hongqi в России включает флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, и среднеразмерный кроссовер HS5.

Фото: Hongqi

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыпремиум-маркикитайские автомобилиhongqi

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