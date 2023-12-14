К концу года у бренда Hongqi будет 20 дилеров в России

Премиальный автомобильный бренд Hongqi продолжает развивать свою дилерскую сеть в России. На сегодняшний день она увеличилась до 15 официальных центров и до конца 2023 года будет расширена до 20 автосалонов, сообщает пресс-служба дистрибьютора.

На первом этапе были открыты дилерские центры в столичных городах и наиболее развитых экономически регионах, затем планируется укрепление и расширение присутствия в регионах, где бренд уже представлен. На ближайшем горизонте сеть будет расширена до 30 дилерских центров.

Напомним, премиальный бренд Hongqi вышел на российский рынок в июле 2023 года. На сегодняшний день модельная линейка Hongqi в России включает флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, и среднеразмерный кроссовер HS5.

Фото: Hongqi