Lamborghini Urus третий месяц подряд лидирует на рынке люксовых автомобилей в РФ

По итогам ноября 2023 года в России было реализовано 32 новых автомобилей сегмента Luxury. Несмотря на то, что этот результат почти в 1,5 раза больше, чем год назад (22 шт.), он все же уступает результату октября (35 шт.). Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Также эксперты отмечают, что объемы продаж новых люксовых машин в нашей стране снижаются уже на протяжении семи последних месяцев. А наилучший их показатель в этом году был зафиксирован в апреле (51 шт.).

Из всего сегмента Luxury в конце осени больше всего было реализовано автомобилей брендов Lamborghini и Bentley (по 9 экземпляров), на долю которых суммарно пришлось 56%. Немного отстал от них Rolls-Royce – 7 реализованных экземпляров. Кроме них, было продано 5 новых машин Maserati и по 1 – Aston Martin и Ferrari.

В модельном рейтинге лидером за ноябрь стал кроссовер Lamborghini Urus с результатом в 8 единиц. При этом он является самым продаваемым люксовым автомобилем в нашей стране уже третий месяц подряд. В тройку лидеров тут также попали внедорожники Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan (7 и 6 шт. соответственно).

За 11 месяцев 2023 года в РФ было реализовано 407 новых люксовых автомобилей, что на 29% больше, чем в январе – ноябре прошлого года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: avtodom.ru