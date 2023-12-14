Российский авторынок в ноябре сохранил пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, на котором в ноябре зафиксировано некоторое снижение спроса, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где была продана 245 701 машина (-5,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат отчасти обусловлен высокой базой прошлого года, когда многие покупатели поспешили в автосалоны после того, как было объявлено о сокращении бонусов на приобретение электромобилей и об их полной отмене для гибридных машин.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 153 529 единиц (+9,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за ноябрь за последние четыре года, причем для достижения уровня допондемийного 2019 года рынку не хватило лишь менее 100 машин. Третий результат показала Франция – 152 710 проданных автомобилей (+14%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 139 278 машин (+16,2%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам ноября составил 109 706 штук (рост в 2,1 раза).

Добавим также, что авторынок Испании за последний месяц осени увеличился на 7% и составил 78 314 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), локомотивом роста стали розничные продажи, рыночная доля которых в ноябре превысила 50%, чему способствовали улучшение доступности автомобилей у дилеров и маркетинговые программы со стороны производителей.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ