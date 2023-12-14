BAIC увеличил срок гарантии до 5 лет на все модели в России | АВТОСТАТ

BAIC увеличил срок гарантии до 5 лет на все модели в России

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BAIC увеличил срок гарантии до 5 лет на все модели в России

Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля
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Компания BAIC обновила условия гарантийной политики в России: теперь срок гарантии на основные узлы и агрегаты автомобилей бренда увеличен до 5 лет или 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Новые условия действуют на все модели BAIC, приобретенные начиная с 1 декабря 2023 года: седан BAIC U5 Plus, кроссоверы BAIC X35, BAIC X7 и BAIC X55, а также рамный внедорожник BAIC BJ40. Гарантийное обслуживание осуществляются при соблюдении рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля, сообщает пресс-служба «БАИК Рус».

Все модели BAIC для российского рынка выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде. В первом квартале 2024 года компания BAIC планирует представить в России новый рамный внедорожник BJ60, цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Автотор» совместно с компанией «Газпром газомоторные системы» в рамках XII Петербургского международного газового форума представили версию седана BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием, выпущенную в режиме пилотного производства. На «Автоторе» выпущена пилотная партия битопливных автомобилей в 20 единиц. В настоящее время идет процесс сертификации процесса производства.

Фото: BAIC

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: сервисавтосервискитайские автомобилиbaic

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