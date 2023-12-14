Kaiyi представила в России кроссовер X7 Kunlun

Компания Kaiyi представила в России новый среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun, который поступит в продажу в январе 2024 года. Производство новинки стартовало недавно на заводе «Автотор» в Калининграде. Модель будет предлагаться с двумя турбированными двигателями: 1,6-литровым мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun построен на интеллектуальной платформе i-FA и имеет следующие габариты: 4 710 мм в длину, 1 964 мм в ширину и 1 705 мм в высоту при колесной базе 2 800 мм. Внешний вид автомобиля отличают скрытые дверные ручки, безрамочная решетка радиатора, проекция логотипа на асфальт при открывании двери, панорамная крыша, светодиодная оптика и др. Задние светодиодные фонари своей формой перекликаются с передними, а в центре расположен фирменный логотип Kaiyi. Дополняют динамичный облик кроссовера спойлер на крыше, четыре патрубка выпускной системы и диффузор на заднем бампере.

Что касается интерьера, центральная зона управления расположена ближе к водителю. Кнопка запуска двигателя и кнопка выбора режимов движения расположены на рулевом колесе, а в оформление дверей и центральной панели добавлены текстурированные серебряные вставки.

Kaiyi X7 Kunlun комплектуется 12,3-дюймовой жидкокристаллической приборной панелью, а также 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа системы. Автомобиль оборудован двумя слотами беспроводной зарядки мобильных телефонов.

Новый Kaiyi X7 Kunlun дополнит модельную линейку бренда, которая в настоящее время представлена в России седаном Kaiyi E5, а также компактными кроссоверами Х3 и X3 Pro. Производство автомобилей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде.

Фото: АВТОСТАТ