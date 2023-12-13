Стало известно, на каких автомобилях ездят жители РФ

Каждый третий автомобиль в стране – отечественной марки, каждый четвертый – японской, а каждый третий – европейской. Такие данные получили эксперта агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.».

Так, на середину года в нашей стране насчитывалось 45,7 млн легковых автомобилей. Больше всего из них – отечественных брендов (15,4 млн шт.), доля которых составила 33,7%. За ними располагаются японские машины (10,6 млн шт.) с долей в 23,2%. Немного отстают от них автомобили европейских марок (9,3 млн шт.), которым принадлежит 20,4% всего парка.

Также в России зарегистрировано 6,1 млн корейских машин (доля – 13,3%), 3,2 млн – американских (7%) и 1,1 млн – китайских (2,4%).

Если рассматривать аналогичную структуру по федеральным округам, то автомобили российских брендов доминируют в половине из них (в четырех из восьми). Наибольшую долю они имеют на Северном Кавказе – 59,4%. В Приволжском ФО на них приходится 44,4%, в Южном– 39,5%, а на Урале – 34,3%.

«Японцы» первенствуют на Дальнем Востоке (81%) и в Сибири (43,5%), а «европейцы» – в Северо-Западном и Центральном ФО (32% и 27,7% соответственно). Более подробные данные по парку транспортных средств в России на 1 июля 2023 года вы найдете здесь.

Фото: АВТОСТАТ