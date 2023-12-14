«Моторинвест» попал под санкции США | АВТОСТАТ

«Моторинвест» попал под санкции США

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«Моторинвест» попал под санкции США

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Компания «Моторинвест» внесена в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Как пишет агентство «Интерфакс», «Моторинвест» – производитель электромобилей под собственным брендом Evolute, официальный дистрибьютор автомобильных брендов Voyah, Dongfeng и M-Hero. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности.

Напомним, в сентябре этого года в SDN List были внесены АВТОВАЗ, «Соллерс» и «Москвич». Таким образом, теперь все крупнейшие отечественные автоконцерны оказались под санкциями США. По словам источников в отрасли, оценить потенциальное влияние попадания в SDN List на деятельность отечественных автопроизводителей сейчас невозможно, поскольку с начала СВО все они взяли курс на реальное замещение импортных комплектующих российскими.

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствосанкциимоторинвестevolutevoyahm-herodongfeng

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