«Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»: озвучим результаты премии «Residual value»!

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» ежеквартально проводят исследование по сохранности остаточной стоимости автомобилей. В настоящее время ими готовится соответствующее исследование по итогам 2023 года. На основе полученных данных будут определены победители 10-й (юбилейной!) ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)».

Напомним, что в 3 квартале нынешнего года наибольший индекс RV среди 4-летних кроссоверов получил Hyundai Creta. В категории 3-летних китайских моделей лидером тут по итогам 2 квартала стал Changan CS35 Plus. А вот УАЗ «Патриот» первенствовал среди отечественных машин в 1 квартале.

Какие автомобили окажутся лучшими по сохранности остаточной стоимости в целом по году? Это станет известно уже 14 февраля. В этот день агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве форум автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в ходе которого и будут объявлены итоги премии «Residual value – 2024».

Помимо этого, в программе форума будет несколько блоков по актуальным и ключевым темам: рынку, производству, импорту, автомобилям с пробегом, коммерческому транспорту, кредитованию, страхованию, лизингу. Вместе с экспертами попытаемся оценить ситуацию в экономике страны, главные события 2023 года и их влияние на доходы населения, на готовность его к крупным покупкам. Отдельно остановимся на мерах и объемах господдержки автомобильной отрасли, ожидаемой в 2024 году, на действиях Центробанка и дальнейших возможных сценариях развития событий.

Предлагаем вам воспользоваться ранней регистрацией на форум и сэкономить, получив до 30 декабря существенную скидку. Ведь после этой даты стоимость «входных билетов» будет стремиться к номиналу. Все подробности – здесь.