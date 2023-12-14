Дилеры назвали самые популярные цвета китайских автомобилей

Дилеры назвали самые востребованные цвета китайских автомобилей, которые представлены в нашей стране.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, белый, черный, синий и серый традиционно входят в топ популярных оттенков кузова на российском рынке. В эту же группу стоит отнести еще серебристый и темно-синий. Можно сказать, что клиенты отдают предпочтение данной цветовой гамме, поскольку она является классической, универсальной и неброской.

«Однако предпочтения покупателей относительно цветов отличаются от бренда к бренду. Так, например, среди приверженцев автомобилей марки Haval, вместе с черным и серым оттенками популярны также красный и синий. Красный востребован также и у покупателей бренда Chery. Яркий оттенок кузова для владельца автомобиля – это, несомненно, еще один способ выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность. Среди наших клиентов всегда есть те, кто делает свой выбор в пользу броской палитры. Так, например, по марке TANK мы наблюдаем стабильный спрос на традиционные цвета кузова: черный, белый, серебристый и серый. Но есть часть клиентов, которые выбирают золотистые, красные, оранжевые гаммы», – отмечает Андрей Каменский.

Фото: АВТОСТАТ