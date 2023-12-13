УАЗ назвал самые популярные цвета своих моделей

Ульяновский автозавод рассказал о самых популярных цветах своих моделей. Для УАЗ «Патриот» наиболее востребованный цвет – черный, для «Пикапа» и «Профи» – белый, для «Хантера» – защитный, а для СГР – светло-серый, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия.

«Подавляющее большинство владельцев средне- и полноразмерных внедорожников в России традиционно отдает предпочтение темной цветовой гамме, которая априори ассоциируется с солидностью и брутальностью. Наша флагманская модель – не исключение, поэтому среди почитателей УАЗ «Патриот» особой популярностью пользуется классический черный или темно-серый цвет», – констатируют на УАЗе.

По данным пресс-службы завода, в гаммах утилитарных УАЗ «Пикап» и коммерческого грузовика «Профи» наиболее востребованы автомобили с кузовами, окрашенными в базовый белый неметаллик. Коммерческое использование само по себе тяготеет к лаконичности. Плюс такой выбор позволяет снизить затраты на покупку.

«Из доступных для модели СГР цветов пиетет у светло-серого неметаллика – исторически выверенного, узнаваемого и практичного. Броские оттенки мы традиционно применяем для спецсерий, как в случае с юбилейной «Буханкой», доступной в ярких зеленом или желтом окрасе. Наконец, «Хантер» придерживается армейских корней, поэтому преимущество в модельной линейке у защитного цвета», – комментируют в пресс-службе УАЗа.

Там добавили, что в 2024 году базовая палитра цветов не претерпит кардинальных изменений. Но дополнительные варианты окраски кузовов вполне ожидаемы, поскольку таковые УАЗ всегда разрабатывает при запуске спецсерий или новых версий ульяновских моделей.

Фото: УАЗ