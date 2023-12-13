Кроссовер OMODA C5 получил специальную серию Trendy Red

Марка OMODA представила в России специальную серию Trendy Red среднеразмерного кроссовера OMODA C5. Ключевой особенностью нового исполнения модели является насыщенный красный цвет кузова, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, новая версия Trendy Red стала долгожданным дополнением к представленной ранее особой серии Black Diamond в линейке кроссовера OMODA C5, которая отличается глубоким черным цветом кузова без декоративных красных элементов, в сочетании с оригинальными легкосплавными колесными дисками антрацитового цвета. Фирменная решетка радиатора Star Diamond, создающая трехмерный визуальный эффект, дополняет динамичный облик модели, а также подчеркивает лаконичный черный интерьер.

Кроссовер OMODA C5 в специальной версии Trendy Red доступен на российском рынке на автомобилях с передним приводом в комплектации Lifestyle, оборудованных 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л.с. и сопряженных с бесступенчатой коробкой передач. В январе 2024 года цвет кузова Trendy Red станет доступен для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом.

В настоящий момент палитра цветов экстерьера OMODA C5 насчитывает 8 вариантов, 3 из которых могут быть дополнены декоративными красными вставками, а также 2 варианта в двухцветной окраске кузова.

Стоит отметить, что кроссовер OMODA C5 является абсолютным бестселлером марки на российском рынке – по итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано 32912 автомобилей этой модели. В результате OMODA C5 в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2024 года на российском рынке появится первая полностью электрическая модель OMODA под названием OMODA E5, дебютировавшая на Шанхайском автосалоне. Кроме того, в 2024 году в нашей стране ожидается рестайлинговый кроссовер С5, а также новая модель под названием C7, о которой пока никакой информации нет.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA