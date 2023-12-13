АВТОВАЗ сделает 1,6-литровый двигатель мощнее

АВТОВАЗ планирует модернизировать 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, который в настоящее время устанавливается на модели LADA Granta и Vesta. Как пишет портал Motor.ru со ссылкой на свои источники, ближе к концу 2024 года начнется серийное производство обновленного мотора, отдача которого составит около 120 л.с. вместо нынешних 106 сил.

Напомним, до весны этого года АВТОВАЗ выпускал только автомобили с 8-клапанным агрегатом мощностью 90 л.с. Массовый выпуск 16-клапанника же начался осенью – этот мотор отличается экономичностью: например, седан LADA Granta с таким двигателем и механической коробкой передач расходует в смешанном цикле 6,5 л на 100 км пути. Разгон с места до 100 км/ч занимает у седана 10,5 сек., а максимальная скорость составляет 184 км/ч.

Сейчас 106-сильный двигатель устанавливается и на LADA Vesta NG. C ним «Веста» расходует 7,3 литра в смешанном цикле, разгоняется до «сотни» за 11,3 сек. и может развивать скорость до 182 км/ч. После модернизации, когда мощность 16-клапанника будет увеличена примерно до 120 лошадиных сил, модель может стать динамичнее.

Одновременно с этим АВТОВАЗ может увеличить и мощность 1,8-литрового мотора, производство которого было запущено на этой неделе: сейчас он выдает 122 л.с., а после модернизации будет развивать около 130 сил.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ продолжает работу над турбомотором – его мощность не будет превышать 150 л.с., что является оптимальным с точки зрения транспортного налога показателем. Будет ли это двигатель собственной разработки или агрегат, который станут закупать у стороннего производителя, не уточняется. Турбомотор появится на автомобилях семейства LADA Vesta, а также на перспективных моделях АВТОВАЗа. Однако устанавливать новинку на LADA Granta, LADA Largus и внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel не планируется.

Фото: АВТОВАЗ