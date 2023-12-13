Кроссовер Venucia V-Online появился у российских дилеров

Компания IXEN Motors Rus начала продажи кроссовера Venucia V-Online, разработкой которого занимались Dongfeng и Nissan. Первая партия автомобилей поступила в дилерские центры в 26 городах России. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Standard, Elite, Luxury Pro, Flagship Pro – по цене от 3 млн 180 тыс. рублей до 3 млн 530 тыс. рублей, сообщает пресс-служба IXEN Motors Rus.
Модель имеет следующие габариты: 4 562 в длину, 1 917 мм в ширину и 1 625 мм в высоту при колёсной базе 2 700 мм. Кроссовер, разработанный на платформе VSA, оснащен независимой пятирычажной подвеской на задней оси. Дорожный просвет равен 180 мм.
Внешний вид Venucia V-Online отличают крупная решетка радиатора с ромбовидными элементами, оригинальная форма дневных ходовых огней и единая светодиодная полоса задних фонарей в виде светового лезвия.
К особенностям интерьера относится наличие панорамного остекления и крупного 24-дюймового кластера из двух цифровых экранов. Основные функции автомобиля выведены на минималистичный блок физических кнопок.
Под капотом Venucia V-Online установлен 1,5-литровый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом, его мощность достигает 190 л.с. (260 Нм). Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Данная связка позволяет V-Online разгоняться до 100 км/ч за 8,8 сек. А средний расход топлива на 100 км пути составляет 7,1 л.
В базовой версии Standard (от 3 млн 180 тыс. руб.) Venucia V-Online оснащается легкосплавными дисками R18, LED дневными ходовыми огнями, автоматическими фарами, спортивным спойлером, 24-дюймовым экраном, панорамным остеклением, системой предупреждения о движущихся объектах, круиз-контролем, встроенным Bluetooth-подключением, активными системами безопасности ABS, EBD, ESP, системой AutoHold, фронтальными и боковыми подушками безопасности, 8 динамиками, электрической регулировкой сиденья водителя в 6 направлениях.
Следующая комплектация Elite (от 3 млн 390 тыс. руб.) дополнительно получила камеру кругового обзора 540° с функцией прозрачного шасси, индикацию давления в шинах. Особенностями модификации Luxury Pro (от 3 млн 460 тыс. руб.) являются легкосплавные диски R19, рейлинги на крыше и электропривод багажника с функцией памяти.
Максимальное исполнение Flagship Pro (от 3 млн 530 тыс. руб.) предлагает интерьерную подсветку на 64 цвета, интеллектуальную систему помощи вождения с поддержкой функций контроля полосы движения, подруливания в полосе, автоматическую систему парковки, систему интеллектуальной помощи при торможении, систему мониторинга слепых зон, систему помощи при открытии дверей. Топ-версия оснащается передними и задними парковочными радарами, шторками безопасности, климат-контролем, задним центральным подлокотником, функцией подъёма и опускания всех окон в одно касание, автоматическим складыванием наружных зеркал, датчиком дождя.
Фото: Venucia