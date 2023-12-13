Toyota Sequoia получила экстремальную версию от Arctic Trucks

Компания Arctic Trucks Russia представила полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia в модификации Arctic Trucks AT37. Стоимость готового автомобиля Toyota Sequoia Arctic Trucks AT37 начинается от 14 млн 950 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании. Внедорожник оснащен гибридной силовой установкой i-Force Max Twin-Turbo V6, развивающей мощность 437 л.с., в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

У Sequoia в комплектации Arctic Trucks AT37 увеличен дорожный просвет до 256 мм, повышены углы въезда – съезда. Расширители колесных арок и оригинальные 20-дюймовые кованные диски Arctic Trucks, с 37-дюймовыми шинами, позволяют автомобилю без труда преодолевать бездорожье при сниженном давлении в шинах, а также подчеркивают его внушительный внешний вид. Кроме того, внедорожник Sequoia AT37 доступен для заказа на литых дисках диаметром 17 дюймов и шинах размерностью 37/12,5 R17 (315/80 R17).

При создании этой модификации инженеры команды Arctic Trucks разработали более 70 уникальных компонентов и предоставили обширный перечень дополнительного оборудования, включая установочный комплект для лебедки, шноркель, защиту двигателя и др. В будущем этот перечень будет дополняться новыми элементами.

Фото: Arctic Trucks