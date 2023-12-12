Дилер раскрыл стоимость внедорожника M-Hero

Российские дилеры начали прием заказов на премиальный внедорожник M-Hero, который поступит в продажу в январе 2024 года. Новинка будет доступна в двух версиях – гибридной и электрической – по цене 18 – 19,5 млн рублей, рассказал «Российской газете» директор «Авилон Премиум» Игорь Назаров.

Полноприводный внедорожник M-Hero в гибридной модификации будет предлагаться с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. и пиковым крутящим моментом в 1050 Нм в тандеме с двигателем внутреннего сгорания, который выполняет роль генератора и служит для зарядки литиевой батареи. Автомобиль оснащен двухступенчатой трансмиссией с тремя блокировками дифференциалов. До 100 км/ч крупногабаритный внедорожник разгоняется за 6 сек.

Преодолеваемый угол наклона составляет 45 градусов, регулируемая адаптивная пневмоподвеска позволяет изменять дорожный просвет в диапазоне до 150 мм. В автомобиле реализована технология подруливающей задней оси. Максимальный угол поворота задних колес составляет 10,6°. В зависимости от ситуации, она существенно улучшает управление автомобилем: при маневрировании на скорости задние колеса поворачиваются в одном направлении с передними, делая перестроения более стабильными, для разворота задние колеса поворачиваются в противоположную сторону, уменьшая радиус разворота крупного автомобиля (5066 х 2080 х 1934 мм) всего до 5,1 м, а с помощью специальной клавиши можно активировать режим «крабового хода», позволяющий двигаться по диагонали и расширяя внедорожные возможности.

Тройная литиевая батарея емкостью 65 кВт-ч позволяет без дополнительной зарядки гибридному внедорожнику преодолевать расстояние в 175 км на электротяге по методике WLTP. Суммарный запас хода люксового E-SUV составит 750 км автономного пробега по методике WLTP. Как отмечается, керамическая термозащита аккумуляторной батареи M-Hero рассчитана на эксплуатацию при резких перепадах температур (от -30 до +55 градусов по Цельсию). Время быстрой зарядки постоянным током с 30 до 80% составляет 38 минут, а в режиме медленной зарядки переменным током уровень батареи заполнится до 100% за 6 часов.

Дорожный просвет внедорожника регулируется от 221 мм в стандартном положении до 326 мм в режиме Off-Road. Также в зависимости от необходимости и выбранных настроек меняются углы въезда (от 31 до 36,8°) и съезда (от 31 до 37,5°), а угол рампы – от 19,7 до 27,9°. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет внушительные 900 мм.

Внедорожные функции включают в себя интеллектуальную систему обнаружения препятствий при движении по размытому полотну, функцию автоматизированного принятия решений, камеру «прозрачный кузов», режим Crab Mode для езды по диагонали, блокировки переднего и заднего дифференциалов с электронным управлением, а также пять Off-Road-режимов: снег, грязь, песок, камни и болото.

M-Hero оснащен четырьмя сцепными устройствами, функцией управления динамическим демпфированием подвески (CDC), системой курсовой устойчивости Magic Carpet, которая используется в электромобилях Voyah, а также уникальной функцией мониторинга пространства вокруг автомобиля, системой ночного видения и защитой шасси.

Внешний облик брутального внедорожника M-Hero отличают резкие грани кузовных панелей и массивная решетка фронтальной части, а также матричные LED-фары, выполненные в форме перекрестья, и необычное расположение задних фонарей.

Интерьер M-Hero выполнен из высококачественных материалов отделки, включая кожу Nappa и шпон редких пород дерева. Рулевая колонка имеет функцию памяти и электрически регулируется по вылету и высоте. Передние и задние кресла имеют функции обогрева, вентиляции и массажа, а также широкий диапазон настроек. Сиденье водителя с возможностью сохранения профиля оснащено электрорегулировками по 16 различным направлениям, а переднего пассажира – по 14. Также в четырех положениях регулируются подголовники всех кресел без исключения, а клавиша Boss Key позволяет трансформировать переднее пассажирское сиденье со второго ряда. Задний диван с электрорегулировкой по 8 направлениям, включая четыре варианта настройки поясничной поддержки, удобно складывается в пропорции 40-20-40.

В дизайне интерьера применены нестандартные дизайнерские решения: удобная внутренняя ручка двери стилизована под пистолет, а контроллер переключения режимов движения напоминает рычаг управления, использующийся в самолетах.

Меню панели приборов, блок мультимедиа, включая монитор в подлокотнике задних пассажиров ультратехнологичного внедорожника, полностью русифицированы и подготовлены для эксплуатации российскими пользователями. Сервисы Яндекс Авто (музыка и навигатор) предустановлены в ПО электромобиля.

Климат-контроль оборудован ароматизатором, уникальной системой очистки и ионизации воздуха с многофункциональным антибактериальным фильтром с активированным углем. Приборная панель представлена на графическом LCD-дисплее диагональю 12,3 дюйма. Интерфейс управления мультимедийно-развлекательным комплексом с Bluetooth-модулем, бортовым Wi-Fi, навигацией и возможностью голосового управления вынесен на центральный 15,6-дюймовый LCD-монитор и отдельный 12,3-дюймовый экран для переднего пассажира. Кроме того, индивидуальный монитор диагональю 8 дюймов положен пассажирам второго ряда, а для удобства водителя ключевые бортовые показатели транслируются на информативном проекционном HUD-дисплее. Премиальная акустическая система Dynaudio включает в себя 16 высококлассных динамиков. Для подключения внешних мобильных устройств предусмотрено четыре USB-слота Type A и два Type C на переднем и заднем рядах, а также розетки на 12V и 220V. Для подпитки смартфонов в салоне интегрирован терминал беспроводной зарядки повышенной мощности (50 Вт).

Набор систем безопасности и помощи водителю включает в себя камеры кругового обзора 360°, функции контроля тяги и замедления при резких поворотах, защиту от опрокидывания и фронтального столкновения, мониторинг объектов в слепых зонах, системы распознавания дорожных знаков и определения усталости водителя, а также ассистенты экстренного торможения, движения на склоне, в заторе и на автомагистрали, в том числе в пределах разметки с возможностью удержания внедорожника в полосе следования.

Адаптивный круиз-контроль дополнен интеллектуальной системой ограничения скорости, а дополнительную защиту водителя и пассажиров обеспечивают умные электронные помощники, контролирующие устойчивость кузова, автоматически меняющие полосу движения, предупреждающие о транспорте в параллельном и перекрестном направлениях. Полезным дополнением стала продвинутая система автоматической парковки и антибликовое салонное зеркало заднего вида с функцией передачи потокового видео во время маневров. Пассивная безопасность обеспечивается антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, электронной системой курсовой стабилизации и 8 подушками безопасности, включая боковые, задние и занавесочного типа. А встроенный видеорегистратор окажется незаменимым помощником в случае возникновения спорной ситуации на дороге.

Фото: «Моторинвест»