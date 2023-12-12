В России продаются автомобили почти 60 различных китайских марок

Китайские бренды все активнее заходят на российский рынок, а те, что зашли раньше – продолжают расширять свои модельные ряды. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, сколько марок из КНР уже присутствует в нашей стране, а также количество предлагаемых ими моделей.

По нашим данным, в этом году официально вышли на рынок РФ 19 новых китайских брендов – BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, TANK, JAECOO, ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell. Это те, кто провел официальные презентации, объявив о намерении продавать легковые автомобили в России, открыли продажи в автосалонах (собственных или партнерских), приступили к формированию дилерских сетей и сервисных центров. При этом для Haima это уже не первое пришествие в Россию.

С учетом китайских брендов, которые были официально представлены в нашей стране до 2023 года (такие как Haval, Chery, Geely и прочие; суммарно – 16), то общее число марок из КНР, присутствующих в России достигает 35.

Если же добавить сюда еще те китайские бренды, автомобили которых продаются неофициально (Zeekr, Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других; всего – более 20), мы получим уже порядка 60 марок, представляющих китайский автопром.

Что касается моделей, то только официально работающие китайские бренды в 2023 году предложили россиянам почти 100 новых моделей. А с учетом поставляемых при помощи параллельного импорта - число китайских моделей, предложенных рынку, составило уже не одну сотню.

И ведь это еще не предел. Потому что китайские автопроизводители продолжают выходить на наш рынок и расширять здесь свое присутствие. Более подробно об этом читайте тут.

Фото: АВТОСТАТ