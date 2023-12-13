В 2023 году будет продано более 2 тысяч электромобилей «Москвич 3е»

Продажи электрокроссоверов «Москвич 3е» по итогам 2023 года превысят 2 тыс. штук, сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин (автопроизводитель является технологическим партнером и владельцем 50% завода «Москвич»).

«Если сказать, доволен ли я результатом продаж – скажем, наши ожидания были выше. Но основная проблема в том, что мы только в четвертом квартале получили право на субсидии на электромобиль (автомобиль вошел в госпрограммы льготного автокредитования и лизинга). До этого у нас не был подписан СПИК, всё затянулось. Но тем не менее в любом случае мы продадим более 2 тыс. автомобилей электрических», – цитирует главу КАМАЗа агентство «Прайм».

В настоящее время стоимость «Москвич 3e» составляет 3 млн 950 тыс. рублей. Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также электромобили «Москвич» можно приобрести со скидкой (от 10% до 25%) по программе льготного лизинга.

Переднеприводный кроссовер оснащен одним электродвигателем мощностью 68 л.с. Максимальная скорость машины составляет 140 км/ч. На одном заряде электромобиль может проехать 410 км. У модели имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батареи с 30% до 80% за 45 минут.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2023 года автозавод «Москвич» планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров. По мнению директора бренда «Авилон Москвич» Александра Савельева, присутствие электромобиля «Москвич 3е», как представителя наиболее перспективной ниши развития автомобилестроения на ближайшие годы можно отнести к основным преимуществам всего модельного ряда «Москвич».

Фото: «Москвич»