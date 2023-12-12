Белорусский авторынок в ноябре показал лучший результат с начала года

Белорусский авторынок в ноябре составил 3 057 машин, что в 4,4 раза выше показателя годичной давности. Как отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), это лучший результат продаж в текущем году. По итогам 11 месяцев 2023 года в республике было реализовано 19 167 новых легковых автомобилей (+40%), что свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта низкой базы и замедлении темпа восстановительной динамики. Восстановительному росту рынка способствовали факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Ощутимую поддержку спросу оказывает продолжающийся рост реальных денежных доходов населения и комфортное автокредитование потребителей.

В свою очередь, предложение в дилерских автосалонах продолжает расширяться при сохранении относительно стабильного уровня цен в течение всего года. Если в начале текущего года автодилеры сообщали о продажах 35 моделей новых легковых автомобилей, то в ноябре модельный ряд расширился до 75 моделей.

При этом за прошедшие 11 месяцев 2023-го существенно выросли продажи EV-автомобилей. Однако бурный, 4-кратный рост является, скорее, следствием эффекта низкой базы, абсолютные продажи «зеленых» машин дилерами по-прежнему невелики и составили в ноябре 53 единиц.

Доля легковых автомобилей китайских марок в отчетном месяце превысила 84%. Стабильно высокая доля рынка у завода «БелДжи», который обеспечил 70% дилерских продаж.

Фото: geely.by