КАМАЗ принял стратегию развития до 2030 года

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил программу стратегического развития компании на период до 2030 года. В числе ключевых целей, которые компания планирует достичь к этому времени, – выручка в размере 806 млрд рублей, продажа грузовиков на уровне 60 тыс. единиц. При этом доля продаж за рубежом должна составить 16%, рентабельность по EBITDA – 9%, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Среди основных направлений развития – новая продуктовая линейка «КАМАЗ» (грузовые автомобили поколения К5+, новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас, безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт) и новые бизнесы (карьерная и вездеходная техника, комплексные транспортные решения, экосистема сервисов). Также усилия будут направлены на модернизацию производственных мощностей, отвечающих передовому уровню автомобилестроения. Программа инвестиций сформирована в объеме более 380 млрд рублей, приоритетными являются программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».

Как сообщала ранее заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова, по итогам 2023 года КАМАЗ планирует выпустить более 42 тыс. грузовых автомобилей, в 2024 году довести объем выпуска до 45 тыс. машин. В частности, по словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, предприятие в этом году планирует выпустить 3,5 тыс. среднетоннажных грузовиков «Компас», в следующем году – удвоить их производство. Глава КАМАЗа также заявил, что чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2023 года будет рекордной и превысит 5 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на КАМАЗе определены даты предоставления ежегодных оплачиваемых корпоративных отпусков работникам компании в 2024 году. Так, корпоративный отпуск в 2024 году запланирован в количестве 21 календарного дня на следующие периоды: со 2 по 8 мая (первая часть, 7 календарных дней), с 8 по 21 июля (вторая часть, 14 календарных дней). В мае корпоративный отпуск спланирован таким образом, что сотрудники компании с учетом переносов выходных дней и нерабочих праздничных дней смогут отдохнуть с 28 апреля по 12 мая. Оставшаяся часть ежегодного основного отпуска в количестве семи календарных дней и дни дополнительного отпуска будут предоставлены в течение года равномерно, в соответствии с утверждённым графиком отпусков. А у сотрудников, которые непосредственно заняты в исполнении КАМАЗом государственного контракта, есть альтернативный вариант: оставшуюся часть отпуска (7 календарных дней) они могут заменить денежной компенсацией.

Фото: КАМАЗ