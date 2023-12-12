«ЭРА-ГЛОНАСС» сможет информировать водителей о дорожной ситуации

Государственная платформа сервисов для автомобилистов будет создана в 2024 году на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» благодаря выводу на рынок нового поколения кнопок SOS. Так, при согласии автовладельца устройства вызова экстренных служб смогут информировать его о дорожной обстановке в случае ЧП по пути следования, о перекрытиях автотрасс и мостов, опасных погодных явлениях, сообщил агентству «ТАСС» гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В обновленных версиях устройств будут также доступны такие функции, как выявление кибератак на автомобили, мониторинг собственной машины и поиск угнанных транспортных средств. Постепенно линейка сервисов будет расширяться, отметил А. Райкевич.

Как уточнил представитель АО «ГЛОНАСС», информирование водителя будет происходить в том числе через кнопку SOS, где уже есть функция голосовой связи. В дальнейшем может появиться специальное приложение.

Как ранее сообщал «АВТОСАТ», АО «ГЛОНАСС» – оператор государственной системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» – предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте. Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» – первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем «ГЛОНАСС» и BeiDou (китайской навигационной спутниковой системы) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае. По словам генерального директора компании А. Райкевича, у китайской стороны уже есть заинтересованность, и АО «ГЛОНАСС» прорабатывает дальнейшие переговоры.

«Наши компетенции уникальны в глобальном масштабе, ряд технологических решений доказали эффективность за 8 лет работы «ЭРА-ГЛОНАСС». Например, использование фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда нет необходимости в реагировании спасателей. Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защите имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты, например использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля», – рассказал Алексей Райкевич.

Фото: Kia