Флагманский тягач «Валдай 45» поступил в продажу

В России стартовали продажи седельного тягача «Валдай 45», производство которого осуществляет компания «Нижегородские грузовые автомобили» на мощностях Горьковского автозавода. Сами машины предоставил китайский партнер – Foton. Стоимость «Валдай 45» составляет от 9,6 млн рублей, а его прямым конкурентом станет тягач КАМАЗа флагманской серии К5, пишет портал Quto.ru.

«Валдай 45» – седельный тягач с колесной формулой 4х2 предназначен для магистральных перевозок. Он рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой до 45 т и оснащен двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Два топливных бака общей емкостью 840 л обеспечивают запас хода до 3000 км. Кабина с двумя спальными полками смонтирована на четырехточечной пневмоподвеске и благодаря практически ровному полу отличается большой внутренней высотой – 190 см (моторный кожух возвышается всего на 5 см). Тормоза всех колес – дисковые.

Фото: ГК «СТТ»