В Муроме наладят выпуск комплектующих для автомобилей

«Муромский машиностроительный завод» получил льготный заем Фонда развития промышленности в размере 1,75 млрд рублей на создание производства импортозамещающих комплектующих для электробусов «КАМАЗ», автомобилей Aurus, а также сельскохозяйственной спецтехники. Общий бюджет проекта составляет 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ФРП.

Так, на предприятии наладят первое в России серийное производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus, с последующей адаптацией их под легковые автомобили других российских производителей, а также малотоннажного грузового транспорта «ГАЗель» и «Соболь». На данном этапе реализации проекта по развитию производства автокомпонетов компания намерена выпускать до 2000 реек в год.

Также на площадке будет организован выпуск электрических портальных мостов для электробусов «КАМАЗ» и «Волгабас». Объем производства составит более 200 мостов в год с последующим наращиванием выпуска.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по словам которого, субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. Он отметил, что принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. «Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов», – заявил глава кабинета министров.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, дополнительное финансирование автокомпонентной программы ФРП в объеме 15 млрд рублей выделяется на текущий год. Всего с момента запуска этой программы в прошлом году на ее реализацию уже было направлено более 52 млрд рублей. Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3 – 5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

Фото: «Муроммашзавод»