АВТОВАЗ и ТГУ создают передовую инженерную школу гибридных технологий

АВТОВАЗ и Тольяттинский государственный университет объявили о создании передовой инженерной школы гибридных технологий (ПИШ) «ГибридТех». Общее финансирование ПИШ «ГибридТех» до 2030 года составит почти 3 млрд рублей, при этом на исследования и разработки будет потрачено 55% всех средств передовой инженерной школы, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

«Фронтирная задача ПИШ «ГибридТех» – разработка в интересах автомобилестроения и смежных отраслей комплекса гибридных и комбинированных технологий с необходимым оборудованием, а также подготовка инновационномыслящих инженеров, способных обеспечить дальнейшее развитие АВТОВАЗа и отрасли в целом», – рассказал руководитель ПИШ «ГибридТех» Александр Селиванов, директор института машиностроения ТГУ.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в начале 2024 года на заводе компании в Тольятти. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ