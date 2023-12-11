Итоги 49-й недели на авторынке: Lixiang едва не вошел в ТОП-10 брендов

За 49-ю неделю (с 4 по 10 декабря 2023 года) в России было реализовано 23781 новый легковой автомобиль, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Эксперты отмечают, что десятка лидеров российского авторынка за неделю не изменилась, а вот в шаге от нее остановился китайский бренд Lixiang, впервые занявший одиннадцатую строчку.

Возглавляет марочный рейтинг по-прежнему отечественная LADA с недельным показателем продаж в 6269 единиц. За ней расположились сразу семь брендов из КНР, а именно: Haval (3221 шт.), Chery (2705 шт.), Geely (2634 шт.), Changan (1480 шт.), EXEED (792 шт.), OMODA (741 шт.) и TANK (465 шт.).

Российский «Москвич» занял девятое место с результатом в 457 реализованных машин. Замкнула ТОП-10 марок по итогам прошедшей недели корейская Kia (381 шт.). Совсем немного до первой десятки не дотянул китайский Lixiang, объем продаж которого за отчетный период составил 367 автомобилей.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ