Новый грузовик «Валдай 12» выходит на российский рынок

Горьковский автозавод анонсировал продажи нового среднетоннажного грузовика «Валдай 12». Цены на новинку пока не объявлены, а ее главными конкурентами станут грузовики семейства «КАМАЗ Компас».

Как пишет портал Wroom.ru, в России уже несколько лет выпускается «Валдай» полной массой 8 тонн, а новая модель будет играть в более тяжелом сегменте – полная масса машины составляет 12 тонн. Грузоподъемность шасси – от 7,6 до 8,0 тонн в зависимости от исполнения. Среднетоннажный грузовой автомобиль «Валдай 12» предназначен для внутригородских и магистральных перевозок. Как отмечается, машина не подпадает под действие системы «Платон» по взиманию платы за пользование автодорогами федерального значения.

В основу модели положена принципиально новая прямая рама с лонжеронами постоянного сечения. Предусмотрены четыре варианта длины колесной базы, причем даже самая длинная рама изготавливается из цельных лонжеронов без вставок и удлинителей, а верхние полки лонжеронов полностью освобождены от крепежа для удобного монтажа надстроек. Кабина – трехместная, со спальным местом, широко унифицированная с кабиной грузовика «Валдай 8». Грузовик «Валдай 12» получил новую усиленную раму, новые мосты, заднюю пневмоподвеску.

Вместо лицензионного китайского мотора на «Валдай 12» устанавливается четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-530 объемом 5,1 л, развивающий 170 л.с. мощности и 664 Нм крутящего момента. Коробка передач – 6-ступенчатая «механика» собственной разработки. При этом появление в трансмиссии шестой передачи позволило поднять крейсерскую скорость и значительно сократить потребление топлива на загородных маршрутах. Интегральный рулевой механизм и подвеска на длинных малолистовых рессорах (спереди) и пневмобаллонах (сзади) в сочетании с двумя стабилизаторами отвечают за плавность хода, отсутствие кренов и курсовую устойчивость и маневренность на дорогах любого качества. Грузовик оснащен полностью дисковой тормозной системой с пневматическим приводом и ABS.

Фото: ГК «СТТ»