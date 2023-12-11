Автомобили LADA получат турбодвигатель

АВТОВАЗ продолжает работу над турбомотором – его мощность не будет превышать 150 л.с., что, конечно, выгодно в плане налогообложения. Об этом во время презентации двигателя 1.8 Evo «Российской газете» рассказал директор продуктовых программ и проектов АО «АВТОВАЗ» Олег Груненков.

Также АВТОВАЗ работает над новым силовым агрегатом: связкой модернизированного двигателя 1,8 л (122 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. На данный момент известно, что такая МКП будет закупаться, поставщиком выступит восточный партнер. В производство новый силовой агрегат поступит в конце 2024-го – начале 2025 года.

В настоящее время АВТОВАЗ производит восьмиклапанные силовые агрегаты 1,6 л на 90 л.с., а также моторы того же объема, но с 16 клапанами – их отдача составляет 106 л.с. В арсенале LADA также имеется и 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с..

Первым семейством, на котором появится связка модернизированного 122-сильного двигателя 1.8 и вариатора, а также в перспективе новая 6-ступенчатая МКП, станет LADA Vesta, уже в январе начнется опытная сборка автомобилей этой модели с таким мотором. Также можно с уверенностью говорить, что новый силовой агрегат примерит VIP-версия «Весты» – LADA Aura, которая будет закупаться в парки госучреждений. Известно, что на базе LADA Vesta АВТОВАЗ создает новый кроссовер, которому также может достаться двигатель 1.8 Evo.

Что касается LADA Iskra – нового автомобиля, который займет место между существующей LADA Granta и флагманской Vesta, то это семейство модели 1.8 Evo с большой долей вероятности не получит, так как этого не позволяет экономика проекта: АВТОВАЗу важно выдерживать баланс между потребительскими качествами и ценовой политикой. Тем не менее, представитель инжиниринговой службы АВТОВАЗа анонсировал «не менее интересные варианты силовых агрегатов» и для «Искры».

Фото: АВТОВАЗ