АВТОВАЗ начал выпускать LADA Vesta в две смены

АВТОВАЗ с 11 декабря возобновил производство автомобилей LADA Vesta на заводе в Тольятти в двухсменном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

По итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано 34063 автомобиля LADA Vesta, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

LADA Vesta с момента возобновления продаж в июне доступна в версиях седан, универсал SW и кросс-универсал SW Cross. По словам директора по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, АВТОВАЗу удалось удовлетворить высокий отложенный спрос, который сформировался на модель за время приостановки производства. И сейчас на складах дилеров есть все комплектации и версии автомобиля.

«В первой половине 2024-го дополнительным импульсом интереса к модели станет выход в продажу версии с автоматической коробкой передач. Мы ожидаем, что уже в следующем году доля Vesta в общем объеме продаж LADA в петербургских автосалонах превысит 30%», – говорит Александр Шапринский.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ