АВТОВАЗ запустил в производство двигатель 1.8 Evo

АВТОВАЗ возобновил производство моторов объемом 1,8 л. Из-за большого объема изменений в конструкции двигателю дали название 1.8 Evo, сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Мощность агрегата не изменилась и составляет 122 л.с. В декабре «АвтоВАЗ» выпустит партию из 25 автомобилей LADA Vesta с 1.8 и вариатором для заводских нужд. С конца января начнется серийное производство двигателей с постепенным увеличением объемов, а в конце 2024 года – выпуск машин с мотором 1.8 и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Как рассказал Максим Кадаков, АВТОВАЗу удалось найти новых поставщиков на многие компоненты силового агрегата – от форсунок до ремня ГРМ. «Появилось 25 новых деталей; поршни теперь «безвтыковые»; у блока цилиндров появились дополнительные ребра жесткости и бобышки крепления для кронштейна промопоры приводного вала; в поддоне картера появились противоотливные ребра; поддон адаптирован для присоединения автоматической трансмиссии (CVT)», – перечислил М. Кадаков особенности нового мотора.

Другими нововведениями стали топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью, новые полиамидные топливные трубки увеличенного диаметра с участком переменного сечения, а также новая крышка головки цилиндров.

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, предприятие рассчитывает начать поставки автомобилей LADA, оснащенных автоматической коробкой передач, в марте 2024 года. В настоящее время ведутся испытания LADA Vesta с китайским вариатором. Напомним, на сегодняшний день флагманская модель оснащается безальтернативной 5-ступенчатой «механикой». На выбор предлагаются только силовые агрегаты: 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, а также более производительный 16-клапанный мотор, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм.

Кроме того, АВТОВАЗ подтвердил разработку LADA Largus с автоматической трансмиссией. Сроки появления на этой модели «автомата» пока неизвестны. По словам Максима Соколова, двухпедальные версии появятся и у преемника LADA Granta, а вот внедорожники Niva Legend и Niva Travel будут обходиться «механикой».



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