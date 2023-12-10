Стали известны подробности о внедорожнике TANK 700

Китайский автоконцерн Great Wall Motor в 2024 году начнет продажи внедорожника TANK 700 Hi4-T. Под его капотом установлен 3-литровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в сочетании с электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм). Характеристики аккумуляторной батареи пока не раскрываются, пишет «Газета.Ru».

Углы въезда и съезда TANK 700 Hi4-T составляет 32 и 33 градуса соответственно, снаряженная масса машины равна 3110 – 3195 кг. Автомобиль, оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, способен буксировать прицеп до 2,5 тонны.

Напомним, на российский рынок марка TANK вышла весной этого года и на сегодняшний день представлена двумя моделями – TANK 300 и TANK 500. Появится ли в нашей стране внедорожник TANK 700, пока неизвестно. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Haval Motor Rus, компания планирует развивать модельный ряд TANK в России, расширяя продуктовое предложение согласно предпочтениям клиентов. В 2024 году будут появляться как новые модификации, так и новые модели, однако подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Фото: carnewschina.com