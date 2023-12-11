«ГЛОНАСС» в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей

АО «ГЛОНАСС» в 2024 году запустит новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг транспортного средства и в случае угона поможет его найти. Об этом агентству «ТАСС» сообщил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, добавив, что к существенному увеличению стоимости самих устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» это не приведет.

«Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС или кнопка SOS) без изменения аппаратной части», – уточнил он.

По словам А. Райкевича, с начала текущего года компания получила несколько тысяч запросов от автомобилистов с просьбой помочь в поиске угнанного автомобиля, однако в базовом функционале «ЭРА-ГЛОНАСС» нет такой возможности.

«Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине – вызов вневедомственной охраны Росгвардии и техподдержку по подписке автопроизводителей и дилеров «Помощь на дороге», – рассказал гендиректор АО «ГЛОНАСС».

В связи с тем, что устройство вызова экстренных служб глубоко интегрировано в автомобиль, возможность его быстрого отключения для автоугонщика исключена. А при попытке искусственного «глушения» кнопки SOS система сообщит об этом владельцу автоматически, отметил А. Райкевич.

Фото: АВТОВАЗ