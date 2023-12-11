«Москвич» опубликовал первое изображение кроссовера «Москвич 5»

Автозавод «Москвич» опубликовал первое тизерное изображение своей новой модели. Сама картинка стилизована под кинопостер, и на ней также указано время дебюта машины – 2024 год.

Как пишет портал Autonews.ru, на самом деле внешность «Москвича 5» (судя по цифре в тизере, речь именно об этой модели) секретом давно не является. Как и уже выпускаемые «Москвич 3» и «Москвич 6», новинка создается в сотрудничестве с китайским концерном JAC, и в ее чертах угадывается сходство с моделью JAC Sihao X6. По размерам модель будет близка к продающимся в России Chery Tiggo 7 и Geely Atlas. Дорожный просвет у машины составляет 170 мм.

Все технические характеристики среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» пока что держатся в секрете. Что касается JAC Sihao X6, то он оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. В Китае у модели привод только на передние колеса.

Также в 2024 году ожидается запуск еще одного кроссовера – «Москвича 8». По неофициальным данным, эта модель будет создана на базе JAC X7. Автомобиль по размерам схож с большими кроссоверами Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 8. Причем JAC X7 уже продавался в России под названием S7, он оснащался 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» в ноябре 2023 года реализовал 2381 автомобиль, из которых более 1900 машин уже поставлены на учет. Всего со старта продаж в дилерскую сеть всего было отгружено свыше 16 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано более 13 тыс. машин. Самой продаваемой моделью является компактный кроссовер «Москвич 3», на котором в отчетный период остановили свой выбор более 11,5 тыс. покупателей. Также с начала года реализовано почти 1,4 тыс. электромобилей «Москвич 3е».

Напомним, компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, в октябре у дилеров появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей.

По итогам 2023 года автозавод «Москвич» планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров. Производственный план предприятия на следующий год составляет порядка 50 тыс. машин.

Фото: Zavod_Moskvich / Telegram