Evolute представил гибридный кроссовер i-SPACE

Компания «Моторинвест» анонсировала новую, шестую модель Evolute под названием i-SPACЕ. Семиместный кроссовер станет первым гибридом в модельном ряду марки, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Производство новинки будет налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Внешний вид Evolute i-SPACЕ отличают широкая решетка радиатора, оформленная в виде матричных элементов, а также полностью светодиодные фары, объединенные диодной линией. Дополняют облик модели спереди вертикальные дефлекторы, расположенные на бампере, а также объединенные задние светодиодные фонари.

Что касается интерьера, Evolute i-SPACЕ обладает полноценным третьим рядом сидений с возможностью складывания 50/50, образуя ровный пол с багажным отделением, а второй ряд имеет регулировки в двух направлениях и может складываться в пропорции 40/60. Таким образом, по мере необходимости, багажное отделение может быть увеличено до 2 125 л.

Evolute i-SPACЕ оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л. Разгон до 100 км/ч занимает у семиместного кроссовера 7,4 секунды. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 км, при этом расход топлива составит всего 5,5 л на 100 км. Запас хода только на электротяге составит 87 км.