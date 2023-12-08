Evolute представил гибридный кроссовер i-SPACE

Компания «Моторинвест» анонсировала новую, шестую модель Evolute под названием i-SPACЕ. Семиместный кроссовер станет первым гибридом в модельном ряду марки, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Производство новинки будет налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.
Внешний вид Evolute i-SPACЕ отличают широкая решетка радиатора, оформленная в виде матричных элементов, а также полностью светодиодные фары, объединенные диодной линией. Дополняют облик модели спереди вертикальные дефлекторы, расположенные на бампере, а также объединенные задние светодиодные фонари.
Что касается интерьера, Evolute i-SPACЕ обладает полноценным третьим рядом сидений с возможностью складывания 50/50, образуя ровный пол с багажным отделением, а второй ряд имеет регулировки в двух направлениях и может складываться в пропорции 40/60. Таким образом, по мере необходимости, багажное отделение может быть увеличено до 2 125 л.
Evolute i-SPACЕ оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л. Разгон до 100 км/ч занимает у семиместного кроссовера 7,4 секунды. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 км, при этом расход топлива составит всего 5,5 л на 100 км. Запас хода только на электротяге составит 87 км.
Напомним, в настоящее время продуктовая линейка бренда Evolute включает в себя седан i-PRO, кроссоверы i-JOY и i-SKY, а также минивэн i-VAN. По итогам 11 месяцев 2023 года электромобили Evolute разошлись тиражом в 1 795 экземпляров, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. До конца 2023 года модельный ряд Evolute пополнит еще премиальный спортивный кроссовер i-JET, производство которого также будет организовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», предприятие «Моторинвест» в 2024 году может произвести 12 – 14 тыс. автомобилей в зависимости от динамики спроса. С момента запуска производства в сентябре 2023 года с конвейера предприятия сошло порядка 3 тыс. электромобилей. Кроме того, «Моторинвест» может начать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), однако возможные сроки и модели не называются.
Производственный цикл завода «Моторинвест» включает сварку, окраску, сборку (CKD). На данном этапе развития проекта производится крупноузловая сборка (SKD). Максимальная производительность предприятия превышает 100 тыс. электромобилей в год (по окрасочному производству). Инвестиции компании до 2032 года превысят 13 млрд рублей. За этот период «Моторинвест» планирует выпустить 242 тыс. электромобилей и достичь уровня локализации в 5000 баллов: российскими будет основная часть деталей, в том числе электромоторы и тяговые батареи.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Evolute