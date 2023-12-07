Chery NEV представит в России семь новых моделей

Компания Chery планирует в 2024 году представить на российском рынке семь новых моделей на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщил руководитель марки Chery NEV Дмитрий Максимов, добавив, что пять из них будут гибридными, а две – полностью электрическими.

Как пишет портал «Китайские автомобили», две новинки уже известны: это кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid, которые поступили в продажу в конце октября. Во второй половине 2024 года на российском рынке ожидается появление флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, причем как в бензиновом исполнении, так и в версии PHEV. Тогда же гибридный вариант должен появиться и у седана бизнес-класса Arrizo 8. На роль гибрида в сегменте B, по предварительной информации, будет выбран кроссовер Chery Tiggo 4 PRO.

Что касается чистых электромобилей, то в качестве электрокара из сегмента А в России должен появиться ситикар eQ1. Другой электрокар относится к классу C – по подтвержденным ранее сведениям, речь идет о кроссовере eQ7.

Напомним, для нового бренда Chery NEV будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе до 70 партнеров на территории России.

Фото: Chery