Продажи новых автобусов в ноябре 2023 года увеличились на 8%

По итогам ноября 2023 года в России было реализовано 1312 новых автобусов – на 8% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

40% автобусного рынка пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в последний месяц осени объем продаж новых «пазиков» составил 526 единиц, что на 6% меньше, чем в ноябре 2022 года. Далее, с большим отрывом от лидера, в рейтинге расположился российский бренд Volgabus (159 шт.; +13%), за ним – китайский Yutong (152 шт.; -29%). Отметку в сотню реализованных автобусов преодолел еще российский NEFAZ (130 шт.; +11%), а замыкает пятерку марок-лидеров в ноябре отечественный LIAZ (91 шт.; -2%).

Если же рассматривать итоги 11 месяцев нынешнего года, то за этот период объем продаж новых автобусов в РФ составил 14 249 единиц – на 33% больше, чем в январе – ноябре 2022-го.

*АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: NEFAZ