АВТОВАЗ планирует к 2030 году нарастить экспорт до 100 тысяч автомобилей

АВТОВАЗ планирует в среднесрочной перспективе – до 2030 года – поэтапно увеличить объемы экспорта автомобилей LADA до 100 тыс. штук, сообщил президент компании Максим Соколов. Напомним, в течение 2022 года АВТОВАЗ сохранил количество стран экспорта – это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17,3 тыс. автомобилей LADA (-52%).

Как рассказал М. Соколов, в настоящее время АВТОВАЗ ведет переговоры по экспорту в Иран своих автомобилей LADA, а также машинокомплектов для их последующей крупноузловой сборки. По его словам, поставки автомобилей в Иран могут начаться в 2024 году. При этом, как уточнили агентству «ТАСС» в пресс-службе АВТОВАЗа, модельный ряд возможного экспорта будет определен по итогам переговоров.

Ранее стало известно, АВТОВАЗ нашел партнера на рынке Ирана – им стала компания Nika Motor, которая будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда LADA.

Фото: АВТОСТАТ