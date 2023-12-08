Япония усложнит возможности по ввозу автомобилей в Россию

Министерство иностранных дел Японии до конца 2023 года пообещало наложить дополнительные санкции в отношении физических лиц, организаций, а также третьих стран, которые способствуют обходу уже действующих ограничений в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фумио Кисида.

Как пишет портал Autonews.ru, данная мера может затронуть и параллельный импорт японских автомобилей в Россию. Напомним, с 9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию электрокаров, гибридов и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л. В японском правительстве пояснили, что ввели запрет по примеру других крупных стран.

Как говорит доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин, и нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие. «Подержанные автомобили, которые отныне нельзя экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, что уже приведело к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом», – констатирует эксперт.

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